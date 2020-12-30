Предновогодние пробки сковали одесские дороги

В среду, 30 декабря, в Одессе крайне затруднено автомобильное движение — особенно в центральной части города. Об этом сообщают местные СМИ.

Сильный затор образовался на улице Ришельевской – пробка начинается в районе Еврейской и тянется до железнодорожного вокзала. Автолюбители страдают, теряя время в тянучках и пробках на участке от Старопортофранковской до Пушкинской. Многие водители нетерпеливо сигналят.

Затор также зафиксирован в окрестностях «Привоза» — в районе улиц Пантелеймоновской и Преображенской. Также затруднено движение на Привокзальной площади и улице Екатерининской.

Транспортный коллапс в Одессе легко объяснить, поскольку все пытаются завершить свои дела до праздника и сделать покупки. Подобное происходит каждый год.

Ранее мы писали, что в Одессе сильный ветер стал причиной падения деревьев и остановки общественного транспорта.

Так, во вторник 29 декабря порывистый ветер повалил дерево прямо на трамвай №5, который двигался по Французскому бульвару.

Момент зафиксировал регистратор машины, проезжавшей рядом. Ветка также оборвал провода и заблокировала движение других вагонов.

Также очевидцы сообщают о еще одном происшествии на улице Паустовского на посёлке Котовского. Там также упала ветка на трамвайные пути и заблокировала движение общественного транспорта.

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