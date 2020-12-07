Новая неделя приготовила одесситам настоящее погодное ассорти- снежную бурю, мороз, шторм, дождь, а на затем долгожданное потепление

Всё дело в том, что в начале недели Одесса окажется под влиянием сибирского антициклона, который принесет снежную бурю и шквальный ветер, а затем его сменит циклон.

Прогноз погоды на 7 -11 декабря подготовили синоптики, передает Politeka.net

В начале новой рабочей недели, 7 декабря, в Одессе будет холодно. Метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра до 15-18 метров в секунду.

По Одессе и области облачно. Во второй половине дня возможен снег.

В Одессе температура днем от 1 °С мороза до 1 °С тепла, ночью 2-4 °С мороза.

На улицах будет очень небезопасно – правоохранители попросили местных жителей по возможности ограничить свои перемещения по городу.

Во вторник, 8 декабря, облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Днем начнется мелкий дождь со снегом, а вечером ему на смену придет мелкий дождь.

Северо-восточный штормовой ветер немного утихнет. Порывы достигнут 14-18 метров в секунду.

Температура будет колебаться в пределах -1+1 градус.

В среду и четверг в Одессе прогнозируется мелкий дождь. Температура воздуха на градуснике начнет повышаться 0+4 градуса. Порывистый северо-восточный ветер будет дуть с той же силой.

В пятницу, 11 декабря, облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. Штормовой ветер продолжит дуть с восточной стороны. В этот день ещё больше потеплеет, температура воздуха составит +4+ 6 градусов.

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