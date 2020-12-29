Похоже, декабрь решил на прощание побаловать жителей Одессы весенней погодой

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, 30 декабря в городе и области будет тепло и ветрено.

Так, в Одессе весь день прогнозируется облачность с прояснениями. Без осадков.

Ветер южный 9-14 метров в секунду, днем ​​порывы 15-18 метров в секунду.

Температура ночью составит +5+7 градусов, днем ​​столбики термометров поднимутся аж до +12.

По Одесской области - облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду, днем ​​местами порывы 15-18 метров в секунду.

Температура ночью 4-9°С тепла, днем ​​10-15°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Ранее мы писали, что в Одессе сильный ветер стал причиной падения деревьев и остановки общественного транспорта.

Так, во вторник 29 декабря порывистый ветер повалил дерево прямо на трамвай №5, который двигался по Французскому бульвару.

Момент зафиксировал регистратор машины, проезжавшей рядом. Ветка также оборвал провода и заблокировала движение других вагонов.

Также очевидцы сообщают о еще одном происшествии на улице Паустовского на посёлке Котовского. Там также упала ветка на трамвайные пути и заблокировала движение общественного транспорта.

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