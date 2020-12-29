Похоже, декабрь решил на прощание побаловать жителей Одессы весенней погодой

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, 30 декабря в городе и области будет тепло и ветрено.

Так, в Одессе весь день прогнозируется облачность с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный 9-14 метров в секунду, днем ​​порывы 15-18 метров в секунду.
Температура ночью составит +5+7 градусов, днем ​​столбики термометров поднимутся аж до +12.

ветер, шторм, девушки

По Одесской области - облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 метров в секунду, днем ​​местами порывы 15-18 метров в секунду.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем ​​10-15°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Популярные статьи сейчас

Раздетая Регина Тодоренко ошеломила выходкой на публике в стиле Волочковой: "Где трусы?"

Меценат, с которым живет Никитюк, заставил женщин трепетать от восторга: «Леся не обижайтесь, но…»

Заведенная Могилевская после шалостей в постели не смогла сдержать эмоций: «Страшно кайфую»

Мокрая Дорофеева в купальнике заставила себе завидовать, яркие кадры экзотического отдыха: "Пользуйтесь!"

Дикусар из "Танці з зірками" разболтал секрет о браке с Билык, признание танцора: "Я Иру часто..."
Показать еще

Ранее мы писали, что в Одессе сильный ветер стал причиной падения деревьев и остановки общественного транспорта.

Так, во вторник 29 декабря порывистый ветер повалил дерево прямо на трамвай №5, который двигался по Французскому бульвару.

Момент зафиксировал регистратор машины, проезжавшей рядом. Ветка также оборвал провода и заблокировала движение других вагонов.

Также очевидцы сообщают о еще одном происшествии на улице Паустовского на посёлке Котовского. Там также упала ветка на трамвайные пути и заблокировала движение общественного транспорта.

Напомним, что циклон несется в Одессу, когда ждать погодного удара: "гололед, штормовой ветер и..."

Как сообщала Politeka, снежная буря, мороз и ветер: непогода надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение

Также Politeka писала, что в Одессу пришла зима, объявлено штормовое предупреждение: "мокрый снег, метель и гололед