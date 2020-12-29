Похоже, декабрь решил на прощание побаловать жителей Одессы весенней погодой
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, 30 декабря в городе и области будет тепло и ветрено.
Так, в Одессе весь день прогнозируется облачность с прояснениями. Без осадков.
Ветер южный 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду.
Температура ночью составит +5+7 градусов, днем столбики термометров поднимутся аж до +12.
По Одесской области - облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 метров в секунду, днем местами порывы 15-18 метров в секунду.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 10-15°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Ранее мы писали, что в Одессе сильный ветер стал причиной падения деревьев и остановки общественного транспорта.
Так, во вторник 29 декабря порывистый ветер повалил дерево прямо на трамвай №5, который двигался по Французскому бульвару.
Момент зафиксировал регистратор машины, проезжавшей рядом. Ветка также оборвал провода и заблокировала движение других вагонов.
Также очевидцы сообщают о еще одном происшествии на улице Паустовского на посёлке Котовского. Там также упала ветка на трамвайные пути и заблокировала движение общественного транспорта.
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