Жителей Одессы на Рождество ожидает настяощий разгул стихии- нагрянут ливни и шквальный ветер

Об этом сообщили в синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей в своем новом прогнозе погоды, передает Рoliteka.net

Как рассказали метеорологи, в понедельник, 4 января, средняя температура воздуха будет колебаться от 5 до 8 градусов со знаком «плюс». Ночью будет холоднее +3+5, а днем воздух прогреется до +8 градусов. Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду. Водителям и пешеходам стоит быть очень осторожными, так как на город опустится плотный туман и видимость на дорогах будет не больше 200 - 500 метров.

Во вторник днем 5 января пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 2-7 °С со знаком плюс, днем будет около 6-11°С тепла.

Накануне Рождества, в Одессе распогодится. Тучи на небе рассеются, а осадков не предвидится. Начнется потепление. Прогнозируется слабый южный ветер.

Дневная температура воздуха будет от 3 до 5 градусов тепла, ночная – от +6 до +8 градусов.

На Рождество, 7 января в Одессе будет бушевать настоящая непогода – ближе к вечеру пойдет проливной дождь и поднимется шквальный ветер 7-15 метров в секунду.

Ночью похолодает до 0-5 °С тепла, днем температура поднимется около 5-10 °С со знаком плюс.

В пятницу, 8 января снова распогодится. Синоптики осадков не прогнозируют. Штормовой ветер к вечеру утихнет.

Отмечается небольшое понижение температуры воздуха. В дневное время температура воздуха составит +4 +6, а ночью ожидается +2+4 градусов.

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