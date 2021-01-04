В Одесской области полностью сгорела одна из главных новогодних ёлок
Происшествие случилось в селе Кубей Болградского района, передает Рoliteka.net
Местные жители обнаружили полностью сгоревшее новогоднее дерево и об этом они сообщили в соцсетях.
Очевидцы говорят, что ее подожгли хулиганы, поскольку ЧП произошло ночью.
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Ранее была версия о неисправной иллюминации, однако вскоре ее опроверг сельский глава Петр Кысса.
Он рассказал, что гирлянды на елке горели три дня, и никакого возгорания не было. К тому же, там был установлен таймер, который в случае короткого замыкания отключает автоматически гирлянды.
«Огонь начался не от электрического удлинителя или таймера, а непосредственно с елки. Поэтому могу предположить, что это поджег. Очень жаль, что кому-то помешала эта маленькая новогодняя радость, которую мы хотели доставить нашим жителям», — посетовал сельский глава.
Пользователи в комментариях уже отреагировали на поджог.
"Очень редкое происшествие. Обычно ёлке радуются, а не поджигают", "В этом селе, наверное, сложно у молодежи с деньгами-вот и устроили новогодний "салют", пишут они.
В сети также показали, как елка выглядела 30 декабря.
До этого мы сообщали, что новогодние гирлянды стали причиной пожаров в Одесской области.
Так, на минувших выходных случилось три пожара, в двух случаях вспыхнули новогодние гирлянды, однако никто не пострадал. А в третьем - погиб хозяин дома
Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать
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