В Одесской области полностью сгорела одна из главных новогодних ёлок

Происшествие случилось в селе Кубей Болградского района, передает Рoliteka.net

Местные жители обнаружили полностью сгоревшее новогоднее дерево и об этом они сообщили в соцсетях.

Очевидцы говорят, что ее подожгли хулиганы, поскольку ЧП произошло ночью.

Ранее была версия о неисправной иллюминации, однако вскоре ее опроверг сельский глава Петр Кысса.

Он рассказал, что гирлянды на елке горели три дня, и никакого возгорания не было. К тому же, там был установлен таймер, который в случае короткого замыкания отключает автоматически гирлянды.

«Огонь начался не от электрического удлинителя или таймера, а непосредственно с елки. Поэтому могу предположить, что это поджег. Очень жаль, что кому-то помешала эта маленькая новогодняя радость, которую мы хотели доставить нашим жителям», — посетовал сельский глава.

Пользователи в комментариях уже отреагировали на поджог.

"Очень редкое происшествие. Обычно ёлке радуются, а не поджигают", "В этом селе, наверное, сложно у молодежи с деньгами-вот и устроили новогодний "салют", пишут они.

В сети также показали, как елка выглядела 30 декабря.

До этого мы сообщали, что новогодние гирлянды стали причиной пожаров в Одесской области.

Так, на минувших выходных случилось три пожара, в двух случаях вспыхнули новогодние гирлянды, однако никто не пострадал. А в третьем - погиб хозяин дома

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности на Новый год и Рождество: что нужно знать

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