Одесситка в откровенной одежде устроила провокационные танцы возле елки на Думской и стала звездой сети

Достаточно смелый поступок девушки вызвал жаркую дискуссию в социальных сетях, передает Politeka.net

Так, перед праздником 24-летняя одесситка в пикантном новогоднем костюме станцевала откровенный танец у главной елки города на Думской площади. Танцовщица исполнила тверк и обнародовала видео у себя в Инстаграм.

Пользователи в соцсетях принялись с жаром обсуждать увиденное.

В комментариях мнение насчет выходки одесситки разделились. Одним танец понравился, а другие раскритиковали за чрезмерную откровенность. Люди отметили, что такой танец больше подходит для стриптиз баров, а не мест, где гуляют дети.

"Красивая, молодая, озорная Снегурочка!Нет никаких особых пошлостей!Нашим "звездам "значит можно, а простой, веселой девушке -нет?!!",

"Что здесь непристойного красота молодость танцуй пока молодой",

"Это уже перебор", " Ну выпила девчонка в мэрии ну протанцевала возле ёлки ,а почему одесситка??? Она что паспорт с пропиской показала???",

"Не дружит с головой, в психушку ее", " Пусть танцует в стриптиз баре !! А не на улице где ходят дети !!",

"Ничем не хуже Поляковой",

" Как по мне все нормалек, рано утром приехала, нет детей, зевак, протанцевала(сессию видео сделала) нормалек. С Новым годом!!!!!",

" Ничего особенного не вижу в ее танцах, когда Оля Полякова выходит на сцену в короне и в нижнем белье, то ничего ??",

" А что , больше мест для этого не бывает???Только возле ёлки???Девушка, у вас очень большое будущее",

" Без мужика еще не тем займёшься )))", - пишут в сети.

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