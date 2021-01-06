Во время рождественских праздников полиция будет работать в усиленном режиме в Одессе и области
За порядком будут следить более 1100 полицейских и 500 бойцов Нацгвардии, об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Рoliteka.net.
В частности, объединенные патрули заступят на службу вечером 6 января возле почти 500 храмов и церквей области. Они будут следить за правопорядком во время богослужений, в том числе за соблюдением карантинных требований.
Поэтому всех участников праздничных мероприятий призывают не нарушать нормы карантина – одеть защитную маску на лицо, а также соблюдать дистанцию.
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Полиция также просит о любых неправомерных действиях в отношении себя или других людей немедленно сообщать по линии «102».
По прогнозам синоптиков, на Рождество, 7 января в Одессе будет бушевать настоящая непогода-ближе к вечеру пойдет проливной дождь и поднимется шквальный ветер 7-15 метров в секунду.
Ночью похолодает до 0-5 °С тепла, днем температура поднимется около 5-10 °С со знаком плюс.
В пятницу, 8 января снова распогодится. Синоптики осадков не прогнозируют. Штормовой ветер к вечеру утихнет.
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