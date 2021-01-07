В канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар
Происшествие случилось вечером 6 января в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net
Спасатели прибыли на пожар в 22:01 и увидели, что пылает домашнее имущество в комнате. Спустя 12 минут они локализовали огонь и полностью его потушили в 22:18 на площади 5 квадратных метров.
Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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Предварительная причина пожара - неосторожность во время курения в постели.
Обстоятельства устанавливаются.
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