В канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар

Происшествие случилось вечером 6 января в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net

Спасатели прибыли на пожар в 22:01 и увидели, что пылает домашнее имущество в комнате. Спустя 12 минут они локализовали огонь и полностью его потушили в 22:18 на площади 5 квадратных метров.

Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Предварительная причина пожара - неосторожность во время курения в постели.

Обстоятельства устанавливаются.

До этого мы сообщали, что в Одесской области полностью сгорела одна из главных новогодних ёлок

Инцидент произошел в селе Кубей Болградского района.

Местные жители обнаружили полностью сгоревшее новогоднее дерево и об этом они сообщили в соцсетях.

Очевидцы говорят, что ее подожгли хулиганы, поскольку ЧП произошло ночью.

Ранее была версия о неисправной иллюминации, однако вскоре ее опроверг сельский глава Петр Кысса. Он рассказал, что гирлянды на елке горели три дня, и никакого возгорания не было. К тому же, там был установлен таймер, который в случае короткого замыкания отключает автоматически гирлянды.

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