На Рождество Одесская область опять лидирует по числу зараженных китайской инфекцией
Регион оказался на втором месте после Киева. Немного меньше заболевших на ковид в Харьковской и Львовской областях, передает Politeka.net
Согласно данным, которые приводит система мониторинга СНБО, за минувшие сутки на Одесчине выявили 694 новых случая COVID-19. Из них 297 — в Одессе, 118 — в Черноморске, 78 — в Измаиле, 36 — в Южном.
Общее число зараженных в регионе достигло 74 644 человек.
От вируса и сопутствующих заболеваний скончались 14 пациентов за сутки, всего летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 121. Выздоровели 1 428 пациентов (всего таковых 50 611 человек). Болеют 22 912 человек.
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Стоит сказать что количество больных значительно превышает данные официальной статистики. Многие заболевшие по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах СНБО.
Ареал распространения коронавируса в Одесской области:
- — г. Одесса — 33539 (дети — 1524, медработники — 863);
- — г. Б.-Днестровский район — 1203 (дети — 39, медработники — 67);
- — г. Измаил — 4226 (дети — 141, медработники — 127);
- — г. Черноморск — 3274 (дети 252, медработники — 38);
- — г. Теплодар — 330 (дети — 16, медработники — 11);
- — г. Южный — 1719 (дети — 87, медработники — 24);
- — г. Балта — 710 (дети — 13, медработники — 59);
- — г. Подольск — 456 (дети — 31, медработники — 26);
- — Ананьевский район — 339 (дети — 21, медработники — 19);
- — Арцизский район — 1300 (дети — 52, медработники — 54);
- — Балтский район — 412 (дети — 8, медработники — 13);
- — Березовский район — 1285 (дети — 100, медработники — 63);
- — Б.-Днестровский район — 607 (дети — 24, медработники — 29);
- — Беляевский район — 3028 (дети -194, медработники — 190);
- — Болградский район — 2427 (дети — 135, медработники — 99);
- — Великомихайловский район — 485 (дети — 34, медработники — 24);
- — Ивановский район — 777 (дети — 46, медработники — 51);
- — Измаильский район — 1586 (дети — 111, медработники — 46);
- — Килийский район — 1225 (дети — 53, медработники — 65);
- — Кодымский район — 452 (дети — 20, медработники — 15);
- — Лиманский район — 3100 (дети — 182, медработники — 123);
- — Подольский район — 1828 (дети — 108, медработники — 90);
- — Окнянський район — 543 (дети — 14, медработники — 10);
- — Любашевский район — 619 (дети — 27, медработники — 5);
- — Николаевский район — 416 (дети — 39, медработники — 19);
- — Овидиопольский район — 2913 (дети — 182, медработники — 66);
- — Ренийский район — 817 (дети — 36, медработники — 60);
- — Раздельнянский район — 1125 (дети — 38, медработники — 60);
- — Савранский район — 545 (дети — 16, медработники — 8);
- — Саратский район — 849 (дети — 49, медработники — 16);
- — Тарутинский район — 804 (дети — 47, медработники — 22);
- — Татарбунарский район — 941 (дети — 41, медработники — 25);
- — Захаровский район — 356 (дети — 15, медработники — 12);
- — Ширяевский район — 408 (дети — 2, медработники — 16).
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