На Рождество Одесская область опять лидирует по числу зараженных китайской инфекцией

Регион оказался на втором месте после Киева. Немного меньше заболевших на ковид в Харьковской и Львовской областях, передает Politeka.net

Согласно данным, которые приводит система мониторинга СНБО, за минувшие сутки на Одесчине выявили 694 новых случая COVID-19. Из них 297 — в Одессе, 118 — в Черноморске, 78 — в Измаиле, 36 — в Южном.

Общее число зараженных в регионе достигло 74 644 человек.

От вируса и сопутствующих заболеваний скончались 14 пациентов за сутки, всего летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 121. Выздоровели 1 428 пациентов (всего таковых 50 611 человек). Болеют 22 912 человек.

Стоит сказать что количество больных значительно превышает данные официальной статистики. Многие заболевшие по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах СНБО.

Ареал распространения коронавируса в Одесской области:

— г. Одесса — 33539 (дети — 1524, медработники — 863);

— г. Б.-Днестровский район — 1203 (дети — 39, медработники — 67);

— г. Измаил — 4226 (дети — 141, медработники — 127);

— г. Черноморск — 3274 (дети 252, медработники — 38);

— г. Теплодар — 330 (дети — 16, медработники — 11);

— г. Южный — 1719 (дети — 87, медработники — 24);

— г. Балта — 710 (дети — 13, медработники — 59);

— г. Подольск — 456 (дети — 31, медработники — 26);

— Ананьевский район — 339 (дети — 21, медработники — 19);

— Арцизский район — 1300 (дети — 52, медработники — 54);

— Балтский район — 412 (дети — 8, медработники — 13);

— Березовский район — 1285 (дети — 100, медработники — 63);

— Б.-Днестровский район — 607 (дети — 24, медработники — 29);

— Беляевский район — 3028 (дети -194, медработники — 190);

— Болградский район — 2427 (дети — 135, медработники — 99);

— Великомихайловский район — 485 (дети — 34, медработники — 24);

— Ивановский район — 777 (дети — 46, медработники — 51);

— Измаильский район — 1586 (дети — 111, медработники — 46);

— Килийский район — 1225 (дети — 53, медработники — 65);

— Кодымский район — 452 (дети — 20, медработники — 15);

— Лиманский район — 3100 (дети — 182, медработники — 123);

— Подольский район — 1828 (дети — 108, медработники — 90);

— Окнянський район — 543 (дети — 14, медработники — 10);

— Любашевский район — 619 (дети — 27, медработники — 5);

— Николаевский район — 416 (дети — 39, медработники — 19);

— Овидиопольский район — 2913 (дети — 182, медработники — 66);

— Ренийский район — 817 (дети — 36, медработники — 60);

— Раздельнянский район — 1125 (дети — 38, медработники — 60);

— Савранский район — 545 (дети — 16, медработники — 8);

— Саратский район — 849 (дети — 49, медработники — 16);

— Тарутинский район — 804 (дети — 47, медработники — 22);

— Татарбунарский район — 941 (дети — 41, медработники — 25);

— Захаровский район — 356 (дети — 15, медработники — 12);

— Ширяевский район — 408 (дети — 2, медработники — 16).

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