Мужчина в неадекватном состоянии пытался поджечь жилой дом в центре Одессы
Инцидент случился в пятницу, 8 янаваря на улице Пастера 34. Об этом сообщает местное издание «
Встревоженные местные жители заметили, как в подъезде дома началось возгорание, они позвонили Службу спасения «101».
Прибывшие сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.
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Также на место происшествия приехали патрульные полицейские и бригада «скорой помощи».
Неадекватного мужчину задержали.
Ранее мы сообщали, что в канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.
Происшествие случилось вечером 6 января в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района.
Спасатели прибыли на пожар в 22:01 и увидели, что пылает домашнее имущество в комнате. Спустя 12 минут они локализовали огонь и полностью его потушили в 22:18 на площади 5 квадратных метров.
Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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