Волна автоподжогов с новой силой прокатилась по Одессе

В этот раз сгорел автомобиль Mitsubishi Lancer припаркованный во дворе многоэтажного дома на улице Академика Вильямса. Соответствующее видео обнародовали очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

В полиции сообщили, что машина принадлежала одесситу. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители подозревают поджог. В рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к нему лица.

Неделю назад ночью в Одессе на парковке полыхали автомобили.

Огненное ЧП произошло во дворе жилого комплекса на улице Маршала Говорова.

В 05:20 спасатели пожар локализовали, а в 5:29 ликвидировали на общей площади 10 кв. м. В результате пожара огнем уничтожены два легковых автомобиля и поврежден моторный отсек еще одного автомобиля.

Предварительно установлено, что первым от воспламеняющейся смеси загорелся «Lexus», а затем огонь перекинулся на две соседние иномарки - «SsangYong» и «Lexus». К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали о возгорании автомобиля на парковке, которая расположена на улице Среднефонтанской около ЖК «Чудо-город». Там очевидцы заметили горящий автомобиль и вызвали спасателей.

Напомним, что волна автоподжогов прокатилась по Одессе: "Огонь на весь двор", видео ЧП

Как сообщала Politeka, разрушительное ЧП всколыхнуло Одессу, известно о первых жертвах: кадры с места событий

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