Одесская область на первом месте по новым заболевшим китайским вирусом

Об этом сообщили в Минздраве.

За последние сутки от коронавируса в Украине выздоровели 5292 человека, 99 — умерли.

На сегодняшний день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (446), Киевской (405), в Киеве (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Меньше всего заболевших в Закарпатской области — 49 случаев, а также в Черниговской области — 60 случаев.

Ранее мы сообщали, что в канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.

Происшествие случилось вечером 6 января в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района.

Спасатели прибыли на пожар в 22:01 и увидели, что пылает домашнее имущество в комнате. Спустя 12 минут они локализовали огонь и полностью его потушили в 22:18 на площади 5 квадратных метров.

Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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