С 16 января вся сфера обслуживания Украины должна перейти на украинский язык в общении с клиентами и посетителями

Такие требования содержатся в статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вот-вот вступит в силу.

Омбудсмен Тарас Креминь рассказал в интервью Укринформу, что работники сферы обслуживания должны быть смелыми и изучить не менее 50-100 слов или фраз на украинском.

Он добавил, что этого должно хватить, чтобы обеспечить клиента необходимой информацией.

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"Подготовьте себя к тому, что надо иметь смелость выучить 50-100 слов или фраз и тем самым обеспечить своего клиента – гражданина Украины, необходимой информацией или услугами на государственном языке. Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - отметил Креминь.

Напомним, что с 16 января 2021 года вся сфера услуг по стране переходит на украинский язык. Об этом гласит 30 статья Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Данный Закон о языке Верховная Рада приняла еще 25 апреля 2019 года. В случае нарушения языковых правил гражданин может обратиться к сотрудникам с просьбой говорить с ним на украинском.

Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, языковой закон в действии: кто заплатит за нарушение.

Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.