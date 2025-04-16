Местные жители должны знать, что им может поступить дополнительная квитанция на квартиру в Одессе, где будет значительная сумма.

Дополнительная квитанция на квартиру в Одессе поступит до 1 июля 2025 г. и обяжет влатить за площадь своей недвижимости, сообщает Politeka.

Как сообщает прессслужба ГУ ГНС, они готовятся к рассылке новых сообщений об уплате налога на недвижимость. Платежка может шокировать цифрами, которые вам нужно будет заплатить.

Речь идет о налоге, который платят владельцы жилья с площадью сверх установленной законом нормы. Для многоэтажек – это 60 квадратных метров, а для частных домов – 120. Если в собственности есть и то, и другое, лимит растет до 180 квадратов.

Все, что выше этих цифр, облагается налогом. Именно за эти «лишние квадраты» поступает дополнительная квитанция на квартиру в Одессе. Сумма рассчитывается индивидуально. В сообщениях будет указан адрес объекта, площадь, ставка и информация о льготах.

Конкретная цифра зависит от решения местного совета, но существует четкое ограничение, что ставка не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за каждый метр сверх нормы. По состоянию на начало 2024 года минималка составляла 7100 грн, следовательно, максимальный налог был на уровне 106,5 гривен.

К примеру, если вы владеете жильем площадью 100 квадратов, платить придется за 40 из них. В худшем случае – 4260 грн в год. Следует отметить, что в 2025 году украинцы будут платить именно за 2024 год.

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