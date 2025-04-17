График отключения света в Одессе и области на 18 апреля 2025 г., узнайте, где не будет электроэнергии, передает Politeka.
Компания ДТЭК сообщила о запланированных профилактических работах, имеющих целью повышение стабильности и надежности электроснабжения в регионе.
В этой связи 18 апреля в некоторых районах Одессы и области будет временно прекращена подача электроэнергии.
В городе Измаил ожидаются масштабные отключения света. До 17:00 без электроснабжения будут оставаться жители таких улиц: Европейская, Франко, Клушина, Куликова, Патриотов, переулок Франко, 2 и проспект Мира.
Энергетическая компания приносит извинения за временные неудобства и призывает относиться к ситуации с пониманием.
Для получения дополнительной информации или консультаций можно обращаться в колл-центр:
Для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90
Для мобильных:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90
Электронная почта: center@oblenergo.odessa.ua
Также узнать о точном времени возобновления электроснабжения можно через официальные онлайн-сервисы ДТЭК, чат-боты в Viber и Telegram или на сайте компании.
Энергетики предупреждают, что при перегрузке сетей возможны неожиданные корректировки графиков без предварительного уведомления.
Специалисты призывают потребителей к рациональному использованию электроэнергии, особенно в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на систему и избежать аварийных отключений.
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