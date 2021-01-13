З 16 січня вся сфера обслуговування України повинна перейти на українську мову в спілкуванні з клієнтами та відвідувачами

Такі вимоги містяться у статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка ось-ось набуде чинності.

Омбудсмен Тарас Кремінь розповів в інтерв'ю Укрінформу, що працівники сфери обслуговування повинні бути сміливими і вивчити не менше 50-100 слів або фраз українською.

Він додав, що цього повинно вистачити, щоб забезпечити клієнта необхідною інформацією.

"Підготуйте себе до того, що треба мати сміливість вивчити 50-100 слів або фраз і тим самим забезпечити свого клієнта – громадянина України, необхідною інформацією або послугами державною мовою. Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, що з 16 січня 2021 року вся сфера послуг по країні переходить на українську мову. Про це свідчить 30 стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Даний закон про мову Верховна Рада прийняла ще 25 квітня 2019 року. У разі порушення мовних правил громадянин може звернутися до співробітників з проханням говорити з ним українською.

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