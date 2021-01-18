Всплыли новые подробности пожара в одесской гостинице, который унес жизни двух человек, еще двое пострадали
ЧП произошло вечером 17 января на улице Посмитного 10/12 в Приморском районе города Одесса, передает Politeka.net
В 20:30 произошло возгорание третьего этажа и крыши (трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 36 квартир, где расположен отель Arcadia Apartment. Два человека погибли, еще двое пострадали – их госпитализировали.
Пожар ликвидировали через три часа – в 23:51 на площади 1,2 тысячи кв.м.
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По данным телеграм-канала «Одесса Инфо», в этой гостинице уже давно посетители жаловались на то, что джакузи било током людей и его никак не могли починить. По всей видимости, такая неисправность и стала причиной возгорания.
К примеру, один из постояльцев отеля рассказал, что слыша ,как загорелась проводка на втором этаже. Он успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле проживало много иностранцев.
Еще один постоялец утверждал, что накануне пожара в гостинице ремонтировали проводку,а до этого – периодически возникали проблемы со светом.
Напомним, в Одессе пламя разбушевалось в кафе, спасателей подняли по тревоге: кадры ЧП.
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