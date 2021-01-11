В Одессе в районе Аркадии горел ресторан
Кадры пожара разместили очевидцы в местный телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Рoliteka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Происшествие случилось днем на выходных в здании на улице Генуэзской, 36.
Местные рассказали, что огонь охватил ресторан израильской кухни Sababa. Возгорание началось из-за вытяжки на кухне.
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К счастью, ее успели быстро потушить, также в результате ЧП никто не пострадал, кроме имущества заведения.
Очевидцы успели заснять клубы черного дыма, которые поднимались в небо.
Ранее мы сообщали, что в канун Рождества в одном из домов на Одесчине разгорелся смертельный пожар.
Происшествие случилось вечером в одноэтажном доме в селе Байталы Ананьевского района.
Во время ликвидации огня пожарники обнаружили тело 60-летнего сожителя хозяйки дома. А саму женщину - хозяйку дома госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также мы писали, что мужчина в неадекватном состоянии пытался поджечь жилой дом в центре Одессы.
Инцидент случился в пятницу, 8 янаваря на улице Пастера 34.
Встревоженные местные жители заметили, как в подъезде дома началось возгорание, они позвонили Службу спасения «101».
Прибывшие сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.
Напомним, что мощное пламя полыхало во дворе многоэтажки в Одессе, люди выскочили на улицу: видео пожара
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