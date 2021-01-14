В Одессе на поселке Котовского огонь охватил кафе

Как передает Рoliteka.net, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС.

Поздно вечером 13 января в службу спасения поступил сигнал о возгорании кафе «Сканди» на проспекте Добровольского, 126а.

Прибывшие на место спасатели увидели задымление в помещении кухни.

Спустя полчаса они оперативно загасили пламя на общей площади 4 м2. В результате пожара огнем повреждена вытяжка и перекрытия в помещении кухни.

К счастью, в происшествии нет погибших и пострадавших.

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Огненное ЧП случилось ночью в Малиновском районе.

Так, в 22:39 в Службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании деревянной постройки на улице Овидиопольская дуга, 3а.

Уже по прибытию к месту вызова спасатели увидели, что полыхало открытым пламенем здания ангарного типа и грузовой автомобиль МАЗ. Погасить пожар удалось после полуночи на площади 150 квадратных местров. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

Также мы сообщали о пожаре в районе Аркадии. Там горел ресторан израильской кухни Sababa, который находится в здании на улице Генуэзской, 36.

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