Число пострадавших во время пожара в одесской гостинице на улице Посмитного возросло
Так, ранее сообщалось о двух погибших и двух потерпевший. По последней информации, эта цифра увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net
«В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения госпитализированы три человека, пяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте», - говорится в сообщении.
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В ходе совещания в одесской мэрии рассказали, что среди госпитализированных есть иностранец из Марокко.
Сейчас следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.
В рамках начатого уголовного производства назначен ряд пожарно-технических и судебно-медицинские экспертизы.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что ЧП произошло вечером 17 января на улице Посмитного 10/12 в Приморском районе города Одесса.
В 20:30 произошло возгорание третьего этажа и крыши (трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 36 квартир, где расположен отель Arcadia Apartment.
Пожар ликвидировали через три часа – в 23:51 на площади 1,2 тысячи кв.м.
По словам очевидцев, в этой гостинице уже давно посетители жаловались на то, что джакузи било током людей и его никак не могли починить. По всей видимости, такая неисправность и стала причиной возгорания.
Напомним, в Одессе озвучили важную деталь о пожаре в гостинице, в которой сгорели люди: "Било током джакузи"
Как сообщала Politeka, пожар в многоэтажке доме унес жизни 8 человек, люди молили о помощи в соцсетях: "Я с ребенком взаперти", фото.
Также Politeka писала, что пожар охватил ресторан в Одессе, клубы черного дыма видны издалека: видео ЧП.