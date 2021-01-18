Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал пожар в гостинице на Посмитного, сообщив шокирующие детали

О них он рассказал в ходе дистанционного совещания 18 января, передает Politeka.net (чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

По словам Труханова, в загоревшемся 17 января здании находился наркоманский притон.

«У меня есть другая информация, которую мы должны знать, я вас прошу вы должны на это обратить внимание. Вся округа знает, что там происходит, а мы не знаем. Необходимо больше общаться с людьми, чтобы знать, где находятся такие «отели»», - говорит мэр.

«Мы должны каждый день писать письма об этом в вышестоящие инстанции, чтобы предпринимались какие-то меры, иначе одесситы будут думать, что мы покрываем эти «притоны», — отметил Труханов.

Напомним, что ЧП произошло вечером 17 января на улице Посмитного 10/12 в Приморском районе города Одесса.

В 20:30 случилось возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 36 квартир, где расположен отель Arcadia Apartment.

Пожар ликвидировали через три часа – в 23:51 на площади 1,2 тысячи кв.м.

В результате пожара погибли два человека. Число пострадавших возросло до 8 человек.

Напомним, в Одессе озвучили важную деталь о пожаре в гостинице, в которой сгорели люди: "Било током джакузи"

Как сообщала Politeka, пожар в многоэтажке доме унес жизни 8 человек, люди молили о помощи в соцсетях: "Я с ребенком взаперти", фото.

Также Politeka писала, что пожар охватил ресторан в Одессе, клубы черного дыма видны издалека: видео ЧП.