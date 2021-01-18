Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал пожар в гостинице на Посмитного, сообщив шокирующие детали
О них он рассказал в ходе дистанционного совещания 18 января, передает Politeka.net (чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)
По словам Труханова, в загоревшемся 17 января здании находился наркоманский притон.
«У меня есть другая информация, которую мы должны знать, я вас прошу вы должны на это обратить внимание. Вся округа знает, что там происходит, а мы не знаем. Необходимо больше общаться с людьми, чтобы знать, где находятся такие «отели»», - говорит мэр.
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«Мы должны каждый день писать письма об этом в вышестоящие инстанции, чтобы предпринимались какие-то меры, иначе одесситы будут думать, что мы покрываем эти «притоны», — отметил Труханов.
Напомним, что ЧП произошло вечером 17 января на улице Посмитного 10/12 в Приморском районе города Одесса.
В 20:30 случилось возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 36 квартир, где расположен отель Arcadia Apartment.
Пожар ликвидировали через три часа – в 23:51 на площади 1,2 тысячи кв.м.
В результате пожара погибли два человека. Число пострадавших возросло до 8 человек.
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Как сообщала Politeka, пожар в многоэтажке доме унес жизни 8 человек, люди молили о помощи в соцсетях: "Я с ребенком взаперти", фото.
Также Politeka писала, что пожар охватил ресторан в Одессе, клубы черного дыма видны издалека: видео ЧП.