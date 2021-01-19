Где были родители в это время?

В ночь на Крещение в результате пожара в жилом доме погиб маленький ребенок

Трагедия разыгралась в частном доме в селе Новосавицкое в Березовском районе Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС, передает Politeka.net

По данным спасателей, сигнал о пожаре поступило в районе 12 ночи, а в 1:10 распространившийся на 50 кв м огонь удалось потушить.

На пепелище найдено мёртвое тело ребенка 2018 года рождения. Подробности инцидента выясняются.

Ранее мы сообщали, что вечером 17 января на улице Посмитного 10/12 загорелась гостиница, в результате пожара погибли два человека и восемь пострадали.

В 20:30 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 36 квартир, где расположен отель Arcadia Apartment.

Пожар ликвидировали через три часа – в 23:51 на площади 1,2 тысячи кв.м.

По словам очевидцев, в этой гостинице уже давно посетители жаловались на то, что джакузи било током людей и его никак не могли починить. По всей видимости, такая неисправность и стала причиной возгорания.

Также мы сообщали, что в Одессе погибла семья из трех человек, они отравились угарным газом в своем доме.

Полицейские обнаружили тела трех человек – мужчины 1974 года рождения и двух женщин 1978 и 1947 годов рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, в Одессе озвучили важную деталь о пожаре в гостинице, в которой сгорели люди: "Било током джакузи"

Как сообщала Politeka, пожар в многоэтажке доме унес жизни 8 человек, люди молили о помощи в соцсетях: "Я с ребенком взаперти", фото.

Также Politeka писала, что пожар охватил ресторан в Одессе, клубы черного дыма видны издалека: видео ЧП.