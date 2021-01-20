Подозреваемый в изнасиловании и убийстве ребенка порезал себе шею в здании суда



Как передает Politeka.net, кадры с заседания суда в Одессе появились на Youtube-канале "Думская НЕТ" (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)





Подозреваемый в деле об изнасиловании и убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов перерезал себе горло со словами: «Сегодня я поставлю точку».

Дежурившим на месте правоохранителям удалось отобрать у подозреваемого острый предмет.

Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в больнице.

Напомним, что в резонансное убийство, которые произошло в Ивановке Одесской области потрясло всю Украину.

11-летня Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня 2019 года по дороге в школу. На 7-й день поисков ее тело нашли в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. В преступлении сознался их младший сын — 22-летний Николай.

Если его вину докажут, ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, всплыли резонансные подробности убийства Даши Лукьяненко: «Семья всё знала».

Как сообщала Politeka, появилось первое видео с места жуткой расправы над Дашей Лукьяненко под Одессой.

Также Politeka писала, что новое исчезновение девочки переполошило Одессу: фото и что известно о пропавшей.



