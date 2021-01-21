Новые пожары вспыхнули в жилых домах Одессы
Только за вечер 20 января спасатели тушили два пожара в разных районах города. О происшествиях сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Politeka.net
Так, вечером, 20 января произошло возгорание в шестнадцатиэтажном доме на проспекте Добровольского. Там загорелась лестничная клетка на первом этаже одной из парадных.
Спасатели оперативно потушили огонь и к счастью в ЧП обошлось без погибших и пострадавших.
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В ГСЧС отметили, что выгорело около пяти квадратных метров. В тушении было задействовано 22 спасателя и шесть пожарных машин.
Еще один пожар вспыхнул в Высоком переулке, в квартире на третьем этаже жилого дома. По прибытию спасатели локализовали огонь на площади 1 квадратного метра, а также спасли лежачего больного с избыточным весом. Его медики госпитализировали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.
В ликвидации огня участвовали 22 спасатели и 6 спецмашин.
Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электроодеяла
Напомним, что в Одессе озвучили важную деталь о пожаре в гостинице, в которой сгорели люди: "Било током джакузи"
Как сообщала Politeka, пожар в многоэтажке доме унес жизни 8 человек, люди молили о помощи в соцсетях: "Я с ребенком взаперти", фото.
Также Politeka писала, что пожар охватил ресторан в Одессе, клубы черного дыма видны издалека: видео ЧП.