В зоне боевых действий на Донбассе трагически погибли два молодых военнослужащих из одесской бригады

Как пишет Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода на официальной странице в Фейсбуке и показала их фотографии.

6 февраля бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве вблизи Марьинки в Донецкой области.

24-летний старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный погибли на месте. Третьего военнослужащего доставили в больницу.

По предварительной версии, военные выдвигались на взводный опорный пункт вблизи села Новомихайловка. На месте происшествия работали руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Украинцы в соцсетях выражают соболезнования родным и близким погибших.

«Какая боль», «Вечная память», «Душа болит и сердце плачет», «Царство небесное вечная память Героям Украины низкий поклон родственникам соболезную»,

«Сколько можно терять наших ребят?»

"Совсем молодые мальчики, дети еще ... Царство небесное обоим ... Господи, почему до сих пор продолжается эта проклятая война ?,- пишут в сети.

Напомним, что молодой боец из одесской бригады отдал жизнь за Украину: трагические подробности

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