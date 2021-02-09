Мошенники нажились на доверчивых покупателях из Одесской области

О двух масштабных аферах через интернет рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net.

В первом случае жертвой мошенников стал 50-летний мужчина, проживающий в селе Мирное. Он заказал на одном из сайтов удобрения и заплатил за них более миллиона гривен предоплаты, но товар так и не получил.

Другой случай – 34-летняя жительница села Петрово хотела приобрети через интернет автомобиль из Европы и перечислила на счет неизвестного более ста тысяч гривен предоплаты. Заказанного транспорта обманутая женщина так и не дождалась.

По всем зарегистрированным фактам правоохранители начали производство по статье за мошенничество.

«Изобретательность злоумышленников о том, как избавить человека его денег, не знает границ», – рассказали в полиции и предостерегли людей покупать товары через интернет только у проверенных продавцов и рассчитывайтесь только после получения и проверки.

Ранее мы сообщали, что в Одессе пожилой мужчина стал жертвой двух изворотливых мошенников.

Под видом социальных работников они зашли в квартиру пенсионера, а затем ограбили его.

Напомним, что одесситам вешают долги в десятки тысяч и блокируют счета, кому нужно поспешить.

Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

Также Politeka писала, миллионеры в Одессе растут как грибы: сотни людей стали богаче за год, "их доля составляет..."