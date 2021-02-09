В Одесской области за год стало больше миллионеров

В частности, доходы в сумме свыше 1 млн гривен, полученные в течение 2020 года, задекларировали 442 человека. И это почти на 30 % больше по сравнению с предыдущим 2019 годом, информирует сайт Vgorode, со ссылкой на Государственную налоговую службу в Одесской области.

Сообщается, что в прошлом году свои доходы задекларировали 42132 жителя региона, из которых 442 составляют миллионеры. Их доля в общей структуре задекларированных доходов составляет 3,5 млрд грн.

По данным деклараций, гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 143,5 млн грн налога на дополнительную стоимость и 22,3 млн грн военного сбора.

Миллионерам Одесской области насчитали 65 млн грн НДФЛ и 9,2 млн грн военного сбора.

Ранее мы сообщали, что на заседание горсовета в Одессе уже ходят с животными стоимостью полторы тысячи евро.

Так, во время аппаратное совещание в одном из кресел за спиной вице-мэра Дмитрия Жемана была замечена собака породы - кавалер-кинг-чарльз-спаниель рубинового окраса. Это собака английских королей, цена на такую стартует от 1.5 тысяч евро.

Кому именно из депутатов она принадлежит пока не известно, однако известно, что заседании королевская особа вела себя спокойно, не привлекала к себе внимание и не отвлекала чиновников и мэра от серьезных дел.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: ""Такого моря вы еще не видели"

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