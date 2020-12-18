Жертвы сами пускают их в дом

В Одессе пожилой мужчина стал жертвой двух изворотливых мошенников

Под видом социальных работников они зашли в квартиру пенсионера, а затем ограбили его. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции, информирует Politeka.net

Приезжий из Одесской области и его двоюродный брат пришли к 78-летнему мужчине и сообщили, что оказывают помощь от государства. Они протянули деньги, потому пенсионер не заподозрил дурного и впустил «гостей» в квартиру.

Пока один из злоумышленников осматривал дом, его сообщник начал заговаривать одессита - он заявил, что помощь составляет лишь 300 гривен и им надо разменять деньги. Когда пенсионер вынес три купюры по 500 гривен, говоря, что это все, что он, злоумышленник взял их, сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку с крестиком и побежал прочь вместе с родственником.

Полицейские сумели разыскать ушлых аферистов, ими оказались 34-летний уроженец Ананьевского района и его 31-летний двоюродный брат из Подольская. Они нанесли потерпевшему почти пятнадцать тысяч гривен убытков.

Когда копы их задержали, то злоумышленники уже успели потратить все деньги, а цепочку заложить в ломбарде.

Мужчинам грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители призывают одесситов быть бдительными, не пускать в свой дом незнакомцев и всегда спрашивать документы у гостей, которые представляются работниками государственных служб.

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