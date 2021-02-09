На одесских улицах нападают на людей и силой отбирают у них смартфоны

Об одном из случаев, который случился на днях в центре Одессы, рассказали в полиции, передает Politeka.net

Так, двое мужчин подошли к 35-летнему одесситу на улице Канатной. Один из грабителей несколько раз ударил жертву кулаком в лицо, а другой отобрал мобильный телефон. После этого они скрылись, а пострадавший обратился за помощью в полицию.

Вскоре злоумышленников задержали. Ими оказались 21 и 32-летний одесситы. Задержанным сообщили о подозрении по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины и поместили под стражу. Теперь мужчинам грозит до шести лет тюрьмы.



До этого мы сообщали о двух масштабных аферах через интернет.

В первом случае жертвой мошенников стал 50-летний мужчина, проживающий в селе Мирное. Он заказал на одном из сайтов удобрения и заплатил за них более миллиона гривен предоплаты, но товар так и не получил.

Другой случай – 34-летняя жительница села Петрово хотела приобрети через интернет автомобиль из Европы и перечислила на счет неизвестного более ста тысяч гривен предоплаты. Заказанного транспорта обманутая женщина так и не дождалась.

По всем зарегистрированным фактам правоохранители начали производство по статье за мошенничество.

Напомним, что одесситам вешают долги в десятки тысяч и блокируют счета, кому нужно поспешить.

Как сообщала Politeka, мошенники под видом соцработников промышляют в Одессе, кто под ударом.

Также Politeka писала, миллионеры в Одессе растут как грибы: сотни людей стали богаче за год, "их доля составляет..."