Украина продолжает нести человеческие потери в зоне боевых действий на Донбассе
Так, стало известно о гибели еще одного военнослужащего из одесской бригады.
Солдат 28-й механизированной бригады получил смертельное ранение в бою в четверг вечером в районе Новомихайловки в Донецкой области, когда противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщил штаб ООС на своей странице в Facеbook, передает Politeka.net
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6 февраля бойцы из 28-й механизирова
24-летний старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный погибли на месте. Третьего военнослужащего доставили в больницу.
По предварительной версии, военные выдвигались на взводный опорный пункт вблизи села Новомихайловка. На месте происшествия работали руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
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