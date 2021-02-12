Украина продолжает нести человеческие потери в зоне боевых действий на Донбассе

Так, стало известно о гибели еще одного военнослужащего из одесской бригады.

Солдат 28-й механизированной бригады получил смертельное ранение в бою в четверг вечером в районе Новомихайловки в Донецкой области, когда противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщил штаб ООС на своей странице в Facеbook, передает Politeka.net

Не так давно мы писали, что в зоне боевых действий на Донбассе трагически погибли два молодых военнослужащих из одесской бригады.

6 февраля бойцы из 28-й механизирова нной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода подорвались на неизвестном взрывном устройстве вблизи Марьинки в Донецкой области.

24-летний старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный погибли на месте. Третьего военнослужащего доставили в больницу.

По предварительной версии, военные выдвигались на взводный опорный пункт вблизи села Новомихайловка. На месте происшествия работали руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

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