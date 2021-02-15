В Одесской области состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе молодым воином
24-летнего Владислава Лященко провели в последний путь в понедельник, 15 февраля в его родном городе Килия. Об этом сообщает издание
Отпевание погибшего прошло в местном храме. Кроме родных и близких Владислава, среди которых убитые горем мать и молодая супруга, на прощание прибыли его побратимы и другие сослуживцы.
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Гроб пронесли по центральной улице Килии. Проходящие мимо люди склоняли головы.
Известно, что военный служил на Востоке Украины по контракту и попал под вражеский пулеметный обстрел во время перемещения войск.
Украинцы в соцсетях выражают соболезнования родным и близким погибшего.
"Земной поклон и вечная слава павшим Защитнику Украины 🇺🇦 Родным, собратьям и друзьям - искренние соболезнования. Российским оккупантам - смерть",
"Герои не умирают", "Сколько можно терять наших ребят?", - пишут в сети.
Не так давно мы сообщали о еще одной утрате.
6 февраля два молодых бойца подорвались на неизвестном взрывном устройстве вблизи Марьинки в Донецкой области.
24-летний старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный погибли на месте.
Напомним, что Одесчина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "Земной поклон и вечная слава"
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