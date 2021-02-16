Командир диверсантов террористической «ЛНР» попался в руки украинских спецслужб при попытке пересечь границу
Его задержала контрразведка на территории Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По данным ведомства, мужчина является выходцем из Луганщины. В 2014 году он непосредственно участвовал в захвате зданий СБУ, затем воевал в составе диверсионного батальона против сил АТО и ООС.
Известно, что задержанный командир диверсантов входил в «3-й Станично-Луганский батальон ВДВ ДШБ».
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Из-за его действий террористы знали о расположении и численности блок-постов, бронетехники, вооружения и личного состава. Информацию диверсант распространял с помощью мобильного мессенджера.
Задержали командира диверсантов на территории Одесской области, когда он пересекал границу Украины. В каком именно месте он пересекал границу, не указывается, однако, вероятно, речь идет об участке, граничащим с непризнанным государством ПМР.
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