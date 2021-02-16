Командир диверсантов террористической «ЛНР» попался в руки украинских спецслужб при попытке пересечь границу

Его задержала контрразведка на территории Одесской области, сообщает пресс-центр СБУ, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным ведомства, мужчина является выходцем из Луганщины. В 2014 году он непосредственно участвовал в захвате зданий СБУ, затем воевал в составе диверсионного батальона против сил АТО и ООС.

Известно, что задержанный командир диверсантов входил в «3-й Станично-Луганский батальон ВДВ ДШБ».

Из-за его действий террористы знали о расположении и численности блок-постов, бронетехники, вооружения и личного состава. Информацию диверсант распространял с помощью мобильного мессенджера.

Задержали командира диверсантов на территории Одесской области, когда он пересекал границу Украины. В каком именно месте он пересекал границу, не указывается, однако, вероятно, речь идет об участке, граничащим с непризнанным государством ПМР.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе молодым воином.

24-летнего Владислава Лященко провели в последний путь в понедельник, 15 февраля в его родном городе Килия.

Отпевание погибшего прошло в местном храме. Кроме родных и близких Владислава, среди которых убитые горем мать и молодая супруга, на прощание прибыли его побратимы и другие сослуживцы.

Гроб пронесли по центральной улице Килии. Проходящие мимо люди склоняли головы.

Известно, что военный служил на Востоке Украины по контракту и попал под вражеский пулеметный обстрел во время перемещения войск.

Напомним, что Одесчина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "Земной поклон и вечная слава"

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