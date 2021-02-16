Жителей Одессы предупредили о фальшивых деньгах, которые наводнили регион

В частности, сейчас появилась очень качественно подделанная банкнота номиналом 500 гривен. Ее невозможно вычислить без специального оборудования, сообщила директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, пишет Обозреватель.

«Как правило, качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих, но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно. Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала, там отсутствуют водяные знаки, оптико-переменные краски, защитные ленты и рельефные изображения", - отметила банкирша.

Кроме того, одесситам стоит обратить внимание на то, что настоящая купюра рельефная. Краска наносится на нее выпуклым слоем, легко определяется на ощупь.

Что не нарваться на подделку Елена Коробкова советует:

изучить раздел сайта НБУ, посвященный наличным гривнам и элементам защиты от подделок;

по возможности переходить на безналичный расчет;

если несмотря на все попытки окажется, что где-то вам дали подделку, немедленно обращайтесь в полицию.

Также она застерегла, что самые «популярные» подделки - это 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составило около 65 и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

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