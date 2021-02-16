В Одессе орудовала банда, которая заманивала клиентов интимными развлечениями, а потом грабила их и шантажировала
Одним из участников организованной преступной группировки оказался действующий полицейский из Киевской области. Всего в банду входило 5 человек - четверо украинцев и один иностранец в возрасте от 27-ми до 45-ти лет, сообщили на сайте Нацполиции региона, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Участники банды действовали по заранее спланированному сценарию: сначала они размещали в Интернете объявления о предоставлении интимных услуг би-сексуальной пары или парнем-геем, или несовершеннолетними детьми.
Пообщавшись с потенциальным «клиентом» в мессенджере, бандиты приглашали его на съемную квартиру, где уже была установлена скрытая камера.
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Как только «клиент» оставался наедине с подставным исполнителем «заказа», подозреваемые появлялись в квартире под видом полицейских.
Угрожая потерпевшему разглашением интимных подробностей его жизни или привлечением к уголовной ответственности за интимную связь с несовершеннолетним, они силой отбирали у него деньги, а также требовали перечислить деньги на банковские карточки.
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