Около Свято-Николаевской церкви в городе Килии (Одесская область) осел грунт. В образовавшемся провале нашли древние останки людей.

Об этом пишет "Думская".

Нужно заметить, что город Килия, находящийся в Одесской области, относиться к самым древним городам Украины. Свято-Николаевский храм является местной достопримечательностью. Около него внезапно осел грунт, в яме стали видны человеческие останки.

Местные жители заподозрили, что к ним пришли любители поживиться стариной, то есть «черные археологи». Но, как выяснилось в дальнейшем, те были совершенно ни при чем.

Выяснилось, что земля постепенно оседает из-за подземной галереи, проходящей прямо под церковью. В прошедшем году уже было подобное происшествие. Тогда земля обвалилась после раскопок, связанных с очередным благоустройством местности.

Как рассказывает настоятель Свято-Николаевского храма Михаил Павлишин, во время восстановления здания было найдено много человеческих костей. Возможно, что древние украинцы использовали это место в качестве кладбища.

Михаил Павлишин утверждает, что Килия относиться к старинным городам на территории Украины. Поэтому в суровые времена в храмах делали два выхода. Один предназначался для простых прихожан, а другой для служащих при церкви священников.

Подземный ход строился для выхода к реке Дунай и крепости. При советской власти все было разрушено и закрыто. Через некоторое время около церкви построили гостиницу. Возведение здания повлияло на подземный ход, а теперь земля часто проседает.

Напомним, про важный церковный праздник.

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