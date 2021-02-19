После сильных морозов в Одессу придет долгожданное потепление
По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на выводные морозы отступят, и в город вернется плюсовая температура, передает Politeka.net.
Так, в субботу 20 февраля, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, однако без существенных осадков.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью составит -5-4 градуса, днем поднимется до +2.
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По Одесской области будет ожидаться облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью гололедица.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 6-11 °С мороза, днем 1-6 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.
В воскресенье, 21 февраля в Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью около нуля градусов, днем +1+5.
Ранее мы сообщали, что в Одессе сильный шторм ознаменовался уничтожением пляжа.
В частности, после шторма был уничтожен один из пляжей на 16-й станции Фонтана. Его буквально смыло волнами.
Теперь вместо песка одесситы видят бурлящую воду возле подпорных стен набережной.
Как рассказала сотрудница кафе, находящегося на побережье, пляж шириной в несколько десятков метров исчез всего за один день.
Напомним, что на Одессу несется циклон Юкон, предупреждение синоптиков: "Во второй половине дня..."
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