После сильных морозов в Одессу придет долгожданное потепление

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на выводные морозы отступят, и в город вернется плюсовая температура, передает Politeka.net.

Так, в субботу 20 февраля, на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной, однако без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составит -5-4 градуса, днем ​​поднимется до +2.

По Одесской области будет ожидаться облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью гололедица.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 6-11 °С мороза, днем ​​1-6 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.

В воскресенье, 21 февраля в Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью около нуля градусов, днем +1+5.

Ранее мы сообщали, что в Одессе сильный шторм ознаменовался уничтожением пляжа.

В частности, после шторма был уничтожен один из пляжей на 16-й станции Фонтана. Его буквально смыло волнами.

Теперь вместо песка одесситы видят бурлящую воду возле подпорных стен набережной.

Как рассказала сотрудница кафе, находящегося на побережье, пляж шириной в несколько десятков метров исчез всего за один день.

Напомним, что на Одессу несется циклон Юкон, предупреждение синоптиков: "Во второй половине дня..."

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