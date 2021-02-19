Предприимчивая одесситка устраивалась на работу в кафе, а потом крала деньги из кассы и у своих коллег

На ее счету несколько похожих преступлений. Полиция уже задержала 32-летнюю женщину, проинформировали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленница пришла стажироваться на должность администратора в одно из городских кафе. В первый же день работы женщина вынесла деньги из кассы заведения, а также прихватила кошельки своих коллег.

Нанесенный урон оценивается примерно в 30 тысяч гривен. Задержанная подозревается в совершении еще трех подобных преступлений.

Одесситке объявили подозрение в совершении преступления по ч.2 ст.185 УК Украины (кража), ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.

Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.

Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги. Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен. Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества. Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."

Также Politeka сообщала, что под Одессой преступник устроил "отлов" детей, фото: "караулит по пути домой из школы"