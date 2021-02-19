Предприимчивая одесситка устраивалась на работу в кафе, а потом крала деньги из кассы и у своих коллег
На ее счету несколько похожих преступлений. Полиция уже задержала 32-летнюю женщину, проинформировали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net.
Как рассказали в ведомстве, злоумышленница пришла стажироваться на должность администратора в одно из городских кафе. В первый же день работы женщина вынесла деньги из кассы заведения, а также прихватила кошельки своих коллег.
Нанесенный урон оценивается примерно в 30 тысяч гривен. Задержанная подозревается в совершении еще трех подобных преступлений.
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Одесситке объявили подозрение в совершении преступления по ч.2 ст.185 УК Украины (кража), ей грозит до 5 лет тюрьмы.
Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.
Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.
Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.
Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.
Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.
Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."
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