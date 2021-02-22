Мальчику было всего 17 лет

В Одессе после пожара в квартире жилого дома было найдено тело 17-летнего парня без признаков жизни

Трагические кадры показали в телеграм-канале «Одесса INFO», передает Politeka.net

Как сообщили на сайте Нацполиции в Одесской области, в ночь на 20 февраля на улице Разумовской спасатели тушили пожар в квартире пенсионерки.

Бездыханное тело несовершеннолетнего было обнаружено на лестнице в двухэтажке после ликвидации пожара в квартире его соседки этажом ниже. Мальчику было всего 17 лет.

Предварительная причина его смерти - отравление продуктами горения.

Также в больницу доставлены 41-летняя женщина и двое ее малолетних детей.

По предварительной информации, в помещении 71-летней одесситки загорелся электрообогреватель. Пожар спасатели потушили в пределах квартиры, но задымление быстро распространилось по всему дому.

Ранее мы сообщали, что в Одессе пламя охватило пункт обогрева для бездомных прямо возле детской площадки.

Пожар зафиксировали очевидцы после обеда в воскресенье, 21 февраля на улице Академика Глушко. Там загорелась палатка, которую установили сотрудники ГСЧС для бездомных людей.

Огненное ЧП произошло из-за дымохода. В этот момент в пункте грелись 5 человек, никто не пострадал. Однако работу пункта свернули.

Напомним, что на пепелище нашли тело: жуткий пожар всколыхнул Одесчину, спасатели не успели, фото

Также Politeka сообщала, зима устроит одесситам взбучку на прощанье: к чему готовиться в последнюю неделю февраля