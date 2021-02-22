В Одессе после пожара в квартире жилого дома было найдено тело 17-летнего парня без признаков жизни
Трагические кадры показали в телеграм-канале «Одесса INFO», передает Politeka.net
Как сообщили на сайте Нацполиции в Одесской области, в ночь на 20 февраля на улице Разумовской спасатели тушили пожар в квартире пенсионерки.
Бездыханное тело несовершеннолетнего было обнаружено на лестнице в двухэтажке после ликвидации пожара в квартире его соседки этажом ниже. Мальчику было всего 17 лет.
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Предварительная причина его смерти - отравление продуктами горения.
Также в больницу доставлены 41-летняя женщина и двое ее малолетних детей.
По предварительной информации, в помещении 71-летней одесситки загорелся электрообогреватель. Пожар спасатели потушили в пределах квартиры, но задымление быстро распространилось по всему дому.
Ранее мы сообщали, что в Одессе пламя охватило пункт обогрева для бездомных прямо возле детской площадки.
Пожар зафиксировали очевидцы после обеда в воскресенье, 21 февраля на улице Академика Глушко. Там загорелась палатка, которую установили сотрудники ГСЧС для бездомных людей.
Огненное ЧП произошло из-за дымохода. В этот момент в пункте грелись 5 человек, никто не пострадал. Однако работу пункта свернули.
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