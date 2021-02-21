В Одесской области пожарные нашли тело человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

20 февраля в службу спасения поступила информация о пожаре на улице Соборной.

Прибывшие спасатели обнаружили, что пылает частный дом. Огонь повредил веранду, крышу дома, мебель и другое имущество.

Во время ликвидации пожара на пепелище нашли труп 60-летнего хозяина дома.

Вероятной причиной возгорания является короткое замыкание электросети.

Ранее мы сообщали, что на Одесчине маленькие дети провалились под лед.

Водитель грузовика увидел, как три ребенка, которые играли на замерзшем Тилигульском лимане, внезапно провалились под лед.

Мужчина бросился на помощь, но тонкий лед не выдерживал его веса, тогда он соорудил из ремней стяжки груза длинную веревку и по одному вытащил ребят на берег.

Сейчас с детьми, которым от 8 до 10 лет, все хорошо, они признались, что пошли посмотреть на лебедей.

Также Politeka сообщала, что под Одессой преступник устроил "отлов" детей, фото: "караулит по пути домой из школы"