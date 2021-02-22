Синоптики рассекретили, какой будет погода в последнюю неделю февраля

До весны осталась всего одна неделя и она уже делает робкие попытки "прорваться" в Одесскую область, что заметно ощущается. Ведь еще совсем недавно нашу область сковали 10-градусные морозы, а теперь по всей территории температура воздуха поднимется выше нуля градусов.

Всю последнюю неделю зимы погода в Одессе и регионе будет под властью антициклонов, ожидается штормовой ветер и небольшие осадки в середине недели.

В понедельник одесситов ждет переменная облачность без существенных осадков. Водителям стоит вести себя очень осторожно, потому что дороги покроются гололедом, а утром город накроет сильный туман. Видимость будет не больше 200-500 метров.

Ветер западный, с порывами до 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет от -2 до 0 градусов, днем – +7..+9 градусов.

Вторник и среда в Одессе будут облачными. Ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду. Вечером в среду возможны кратковременные осадки.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +2 градусов, днем будет около 6-11 градусов со знаком плюс.

Четверг и пятницу снова будет облачно. Ветер северный, 8-13 метров в секунду. Ночью похолодает до +1+3 градусов, днем температура поднимется до +7 градусов.

Напомним, что на Одессу надвигается потепление: синоптики ошарашили температурным скачком на выходные

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