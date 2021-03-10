Одесситов растревожил очередной случай жестокости по отношению к животным

Пожилой мужчина придушил соседского кота в Царском селе под Одессой, закинул его в пакет и пошел выбрасывать, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Шокированные местные жители, на глазах которых произошло убийство, вызвали полицию. Когда копы приехали, то жена живодера стала всё отрицать, заявив, что никакого кота не было и соседям все показалось.

Однако до этого живодер говорил, что собственными руками задушил кота, якобы потому что тот изгадил ему дом и личные вещи.

«Придушил и всё», - заявил он.

Местные также рассказали, что этот пенсионер не раз издевался над животными и в их округе постоянно пропадали коты.

После инцидента жители села нашли запись камер уличного видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина издевался над животным.

В местных Telegram-каналах показали фото живодера.

В полиции уже отреагировали на инцидент, заявив что начнут разбираться.

"Для объективной проверки указанные сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 299 (Жесткое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, — говорится в сообщении.

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