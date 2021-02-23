Одесситов потряс новый случай жестокости по отношению к животным

57-летняя женщина выбросила кота с 10-этажа, а когда увидела, что животное выжило, спустилась и добила его ножом. После этого она выбросила тело в мусорный контейнер. Всё это произошло средь бела дня во дворе одной из многоэтажек на Десантном бульваре.

Потрясенные увиденным очевидцы вызвали полицию, сообщили в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Позже выяснилось, что погибший кот был домашний. Он проживал в одной из квартир на 10-этаже, а жестоко убила его собственная хозяйка, потому что кот ее поцарапал.

Позже фото живодерки показали в Telegram-канале «Подслушано Одесса».

Тело погибшего животного отправили на экспертизу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Хозяйке кота грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 3 лет лишения свободы.

Одесситы в соцсетях негодуют и требуют наказать живодерку по всей строгости закона.

«Ну здоровый человек такого не сделает, у нас все дальше и дальше больное общество»,

«Бумерангом вернется, сдохнет як падаль»,

«не хотел бы я встретить эту женщину в темном переулке»,

«Жуть, что происходит с Одессой?,

«Давайте ей как этому деду наваляем?», - пишут в сети.

Напомним, что небо над Одессой озарило необычное свечение, видео аномалии разлетелось по сети: "Око Саурона"

Также Politeka сообщала, что зима устроит одесситам взбучку на прощанье: к чему готовиться в последнюю неделю февраля