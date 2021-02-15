К ней пришли среди ночи

Неравнодушные люди отомстили жительнице Одесской области, которая жестоко убила соседскую собаку

Кадры мести обнародовала в сети организация «Закон природы», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Женщина из Красноселки попросила своего знакомого односельчанина, чтобы он застрелили соседскую собаку породы хаски, которая якобы задушила ее кур.

После этого она сфотографировала труп животного и похвасталась жутким зрелищем в Viber-чат села.

Жестокость в отношении собаки взорвала общественность, люди в переписке принялись критиковать и угрожать женщине.

А потом перешли к действиям и в наказание группа молодых людей пришла посреди ночи к дому садистки и подожгла шины, взорвала петарды и исписала забор.

Отметим, что это не первый случай, когда жители Одесской области жестоко обращаются с собаками породы хаски.

Несколько недель назад, житель Холодной Балки зверски избил граблями соседскую собаку якобы за то, что она задушила его птицу.

Тогда очевидцам удалось вырвать из рук живодера окровавленное животное и в тяжёлом состоянии доставить в ветеринарную клинику.

Из-за серьезных травм и болевого шока хаски пришлось ввести в искусственную кому. Теперь зоозащитники сообщают, что собака скорее всего останется слепой.

Напомним, что избиение хаски всколыхнуло Одессу, люди окружили здание Нацполиции: кадры с места

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