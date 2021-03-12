Полицейские задержали жителя Одесской области, который зарубил свою соседку топором и подался в бега

Его удалось найти и задержать в Винницкой области, сообщается на сайте Нацполиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Зверское убийство произошло вечером, 9 марта, в кооперативе "Нептун" в селе Нерубайское, которое находится под Одессой.

Тело 59-летней погибшей с признаками насильственной смерти нашли в её собственном дворе. В тот же день полицейские обнаружили предполагаемое орудие убийства — топор и окровавленные вещи, принадлежавшие 48-летнему соседу убитой. Сам мужчина скрылся.

Когда его задержали полицейские, то подозреваемый сознался, что ударил соседку топором по голове, когда она красила ворота. Но объяснить, почему он это сделал не смог.

В соцсетях писали, что задержанный психически нездоров.

Сейчас ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Назначены несколько экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. По некоторым данным, мужчина страдает психическим расстройством. Если же подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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