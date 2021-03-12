Полицейские задержали жителя Одесской области, который зарубил свою соседку топором и подался в бега
Его удалось найти и задержать в Винницкой области, сообщается на сайте Нацполиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Зверское убийство произошло вечером, 9 марта, в кооперативе "Нептун" в селе Нерубайское, которое находится под Одессой.
Тело 59-летней погибшей с признаками насильственной смерти нашли в её собственном дворе. В тот же день полицейские обнаружили предполагаемое орудие убийства — топор и окровавленные вещи, принадлежавшие 48-летнему соседу убитой. Сам мужчина скрылся.
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Когда его задержали полицейские, то подозреваемый сознался, что ударил соседку топором по голове, когда она красила ворота. Но объяснить, почему он это сделал не смог.
В соцсетях писали, что задержанный психически нездоров.
Сейчас ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Назначены несколько экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. По некоторым данным, мужчина страдает психическим расстройством. Если же подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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