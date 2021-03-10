В одесском сквере нашли мертвое тело человека

Жуткую картину увидели одесситы рано утром 10 марта в Старосенном сквере. Фотоснимок показал телеграмм-канал «ХО», передает Politeka.net

Труп огорожен ограничительными лентами, выставлен постовой.

В тоже время издание odessa.online сообщает, что это тело мужчины. Личность его уже установлена. На месте работает следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не нашли.



Ранее мы сообщали, что в Одессе во время случайного поджога пострадала 24-летняя девушка.

Пожар заметили около 00:30 в заброшенном здании по переулку Шовкуненко, 4, который находится в районе Аркадии.

Прибывшие на место спасатели увидели пылающий мусор в одном из заброшенных помещений дома.

Пожарники приступили к ликвидации огня и через 20 минут полностью его потушили на площади 10 метров квадратных.

Во время проверки здания в одной из комнат нашли молодую девушку. У нее обгорело 4% поверхности тела, а также она отравилась продуктами горения. Пострадавшая отправлена в больницу.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Напомним, что в центре Одессы пожилая женщина подожгла пенсионный фонд: "Довели народ"

Также Politeka сообщала, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."