В одесском сквере нашли мертвое тело человека
Жуткую картину увидели одесситы рано утром 10 марта в Старосенном сквере. Фотоснимок показал телеграмм-канал «ХО», передает Politeka.net
Труп огорожен ограничительными лентами, выставлен постовой.
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По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не нашли.
Ранее мы сообщали, что в Одессе во время случайного поджога пострадала 24-летняя девушка.
Пожар заметили около 00:30 в заброшенном здании по переулку Шовкуненко, 4, который находится в районе Аркадии.
Прибывшие на место спасатели увидели пылающий мусор в одном из заброшенных помещений дома.
Пожарники приступили к ликвидации огня и через 20 минут полностью его потушили на площади 10 метров квадратных.
Во время проверки здания в одной из комнат нашли молодую девушку. У нее обгорело 4% поверхности тела, а также она отравилась продуктами горения. Пострадавшая отправлена в больницу.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.
Напомним, что в центре Одессы пожилая женщина подожгла пенсионный фонд: "Довели народ"
Также Politeka сообщала, что трагедия произошла с мужчиной в Одессе, страшные кадры: "прямо на глазах у людей..."