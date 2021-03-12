В Одесской области мужчина свернул шею возлюбленной, которая закатила скандал на почве ревности
Убийство произошло на окраине одного из сел Великодальницкой ОТГ, сообщается на сайте Нацполиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мужчина отмечал 8 марта со своей знакомой и ему в разгар вечеринки позвонила другая. Возлюбленная закатила сцену ревности, а мужчина чтоб успокоить её, просто взял и сломал ей шею.
Поскольку внешне следов насильственной смерти не было видно, об избиении покойной злоумышленник не обмолвился. Только когда судебно-медицинские эксперты установили, что она умерла от перелома шейного позвонка, разрыва позвоночной артерии и субарахноидального кровоизлияния, мужчина сознался в содеянном.
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