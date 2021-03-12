Причиной конфликта стал телефонный разговор с другой женщиной

В Одесской области мужчина свернул шею возлюбленной, которая закатила скандал на почве ревности

Убийство произошло на окраине одного из сел Великодальницкой ОТГ, сообщается на сайте Нацполиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Мужчина отмечал 8 марта со своей знакомой и ему в разгар вечеринки позвонила другая. Возлюбленная закатила сцену ревности, а мужчина чтоб успокоить её, просто взял и сломал ей шею.

Поскольку внешне следов насильственной смерти не было видно, об избиении покойной злоумышленник не обмолвился. Только когда судебно-медицинские эксперты установили, что она умерла от перелома шейного позвонка, разрыва позвоночной артерии и субарахноидального кровоизлияния, мужчина сознался в содеянном.

Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигуранта задержали.

Ранее мы писали, что полицейские задержали жителя Одесской области, который зарубил свою соседку топором и подался в бега.

Его удалось найти и задержать в Винницкой области.

Зверское убийство произошло вечером, 9 марта, в кооперативе "Нептун" в селе Нерубайское, которое находится под Одессой.

59-летняя женщина красила забор, когда к ней подошел сосед, схватил топор и ударил по голове. Она скончалась на месте, а мужчина, после того, как его задержали, не смог объяснить мотив убийства.

В соцсетях писали, что задержанный психически нездоров.

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