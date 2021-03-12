В центре Одессы мужчина получил ножевые ранения, когда переходил дорогу на светофоре

Поножовщина произошла средь бела дня на углу улиц Екатерининской и Троицкой. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса инфо», передает Politeka.net (чтобы просомтреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали свидетели случившееся, конфликт произошел при переходе дороги, один зацепил плечом другого, началась перепалка, предложили не ругаться, однако мужчина достал нож и порезал другого, нанеся четыре ранения.

На место вызвали полицию и скорую помощь, которая забрала потерпевшего в городскую больницу №11.

Очевидцы утверждают, что нападавшим является Максим Крыжановский, ему 48 лет и он уже ранее привлекался за хулиганство.

«Приехали копы, забрали в Приморский райотдел на Греческой, потом его отец приехал, дал бабла, и забрал его, типа легкие телесные», - сообщают они.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области мужчина свернул шею возлюбленной, которая закатила скандал на почве ревности.

Убийство произошло на окраине одного из сел Великодальницкой ОТГ.

Мужчина отмечал 8 марта со своей знакомой и ему в разгар вечеринки позвонила другая. Возлюбленная закатила сцену ревности, а мужчина чтоб успокоить её, просто взял и сломал ей шею.

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