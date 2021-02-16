Теперь они отправятся за решетку

В Одессе таксиста и его брата наказали за изнасилования и разбой

Суворовский суд города Одессы приговорил их к 10-годам тюремного заключения с конфискацией имущества, сообщается в пресс-службе прокуратуры.

В мае 2019 года эта парочка на улице Ак. Заболотного напала на 23-летнюю девушку, избила и ограбила ее.

Через несколько месяцев братья, работая в такси, приняли заказ на поездку от 25-летней одесситки. Однако пассажирку они не довезли до указанного места, а завезли в поля орошения, где изнасиловали, отобрали вещи и бросили в кустах.

Приговор суда признал нападающих из Лиманского района виновными и приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

До этого мы сообщали, что в одесском банке забрали личные деньги со счета клиента.

Работник банка с помощью собственного электронного кабинета сменил номер контактного телефона клиента, его паспортные данные и ИНН, а после этого незаконно завладел деньгами в размере 30 тысяч, которые находились на карточном счету.

Он использовал предоставленные ему электронные доступы к внутренним банковским сетям и системам для оформления заявки на выдачу денег.

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