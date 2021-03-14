Пропавший молодой парень, которого искали целую неделю, найден мертвым в одесских катакомбах
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса", показав жуткие кадры с места, пишет Politeka.net
Так тело 26-летнего Виталия Кушпеля было найдено днем 14 марта в катакомбах в селе Нерубайское.
«Еще 5 марта он вышел с работы в районе Молдаванки, а уже в 10 вечера того же дня перестал отвечать близким", - говорится в публикации.
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Также стало известно, что он оставил своей девушке предсмертную записку, в которой указал, что его найдут в катакомбах.
Правоохранители нашли труп в колодце с водой.
Ранее мы писали, что 7-летняя девочка, упала в колодец в Одесской области после чего её достали и госпитализировали в центральную районную больницу.
Происшествие случилось 11 марта, в Болградском районе Одесской области семилетняя девочка во дворе своего дома упала в колодец, после чего её достали и госпитализировали в центральную районную больницу.
По информации врачей, девочка упала в колодец глубиной 17 метров, однако после полного обследования травм у нее не обнаружили, ребенок отделался переохлаждением и сейчас находится под наблюдением. Медики откровенно поражены таким случаем.
Напомним, что 7-летнюю девочку нашли на дне колодца в Одесской области: что известно на данный момент
Также Politeka сообщала, что под Одессой псих схватил топор и зарубил соседку, видео: "сделал просто так"