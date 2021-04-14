Жуткое ДТП произошло в ночь на 14 апреля в Одессе на Люстдорфской дороге

Ford Kuga на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Внутри авто было пять человек. Один погиб на месте, еще четверо получили травмы.

Машина превратилась в груду металла, поэтому полицейским пришлось узнавать ее модель по номеру государственной регистрации, сообщило местное издание "Думская".

Обломки авто лежали колесами вверх. На место аварии прибыли медики, полицейские и спасатели. Причина ДТП пока неизвестна.

"Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают личности пострадавших и обстоятельства происшествия. Правовая квалификация ей будет предоставлена ​​позже", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе машина скорой угодила в ДТП, после чего ее отбросило на трамвайную остановку и рельсы. Люди, стоявшие там, чудом успели разбежаться и не попасть под колёса.

Авария случилась в районе Лузановки. Автомобиль скорой помощи столкнулся с Mitsubishi Lancer.

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